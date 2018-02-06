Рекорд за последние десять лет. В США рухнул биржевой индекс Dow Jones, в Белом доме дали оценку

Основные фондовые индексы страны резко упали на 3,8-4,6%.

Биржевой индекс продолжает падение. Фото: Игорь Михалев/RIA News

Основной промышленный индекс Dow Jones 5 февраля во время торгов на Нью-Йоркской бирже упал c 25 до 24 тысяч пунктов.

Это самое худшее падение пунктов с сентября 2008 года, когда весь мир оказался втянут в воронку экономического кризиса, сообщает АР.

Индекс Dow Jones начал падение 2 февраля, аннулировав, таким образом, весь рост за 2018 год. Инвесторы были обеспокоены, поскольку значительное снижение произошло после рекордного роста значения, превысив 20 тысяч пунктов.

В Белом доме заявили, что президент Дональд Трамп после очередного падения биржевых индексов назвал экономику крепкой, сообщает РИА Новости Украина.

В пресс-службе отметили, что глава государства "сосредоточен на долговременном поддержании фундаментальных экономических показателей, которые остаются исключительно крепкими".

Напомним, промышленный индекс Dow Jones — старейший из существующих американских рыночных индексов. Он был создан для отслеживания развития промышленной составляющей американских фондовых рынков редактором газеты Wall Street Journal и основателем компании Dow Jones & Company Чарльзом Доу.

Напомним, ранее Bloomberg сообщил, что индекс роста акций украинских компаний составил 80% — это самый высокий показатель в мире за текущий год.