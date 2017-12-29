Акции украинских компаний стали самыми прибыльными в 2017 году — Bloomberg

Индекс роста акций украинских компаний составил 80% — это самый высокий показатель в мире за текущий год.

По мнению авторов рейтинга, это связано с надеждами на восстановление экономики Украины и масштабным "соревнованием" инвесторов на развивающихся рынках, пишет Bloomberg.

На втором месте Казахстан с индексом 64%, третья Монголия – 63%.

Среди валют наиболее прибыльными стали инвестиции в криптовалюты, которые принесли их владельцам до 6 тысяч процентов прибыли, однако опасения инвесторов по поводу надежности этих вложений остаются достаточно сильными.

Что касается нецифрових валют, то наиболее прибыльным оказался мозамбикский метикал, хотя еще 12 лет назад он считался самой слабой валютой в мире.

Второе место в списке наиболее выгодных для инвестиций валют поделили чешская крона и польский злотый, курсы которых выросли на 18%.

Наиболее убыточным активом по итогам 2017 года стал узбекский сум, официальный курс которого упал на 60%, то есть более чем в два раза.

В категории инвестиций в сырьевые активы наиболее выгодными были вложения в палладий. Стоимость этого металла за год выросла на 54%, с 680 долларов до более чем 1060 долларов. На 29% выросли за год цены на медь и алюминий.

Эксперты Bloomberg связывают это с улучшением экономических прогнозов во всем мире и ожиданиями относительно роста потребления цветных металлов. В то же время инвестиции в природный газ и продовольственные активы (сахар, кофе, соевые бобы) принесли убытки.