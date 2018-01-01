Россия может шантажировать мир разве что "коллективным самоубийством" — Шендерович

Одно время Путин существовал для Запада "в роли своего сукиного сына", отметил писатель.

Россия может шантажировать мир разве "коллективным самоубийством", считает писатель mir24.net

Российский писатель-сатирик, публицист Виктор Шендерович считает, что единственное, чем РФ может шантажировать мир, — это разве "коллективным самоубийством".

Запад осознал, с кем имеет дело, никаких иллюзий о том, что власти России — партнеры уже нет, рассказал литератор в интервью "Цензор.нет".

"Единственное, чем Россия может шантажировать мир, — это разве что коллективным самоубийством", , — отметил собеседник.

По его словам, "соотношение военных сил было выяснено в истории с ЧВК "Вагнера" (частная военная компания — Ред.) месяц назад (возможно, речь идет о февральских событиях в Сирии, СМИ узнали о гибели сотен россиян — Ред.)", когда Америка решила с РФ в ее "игру под названием "ихтамнет".

Публицист добавил, что одно время российский президент Владимир Путин существовал для Запада "в роли "своего сукиного сына — контролировал других сукиных детей, на талибском направлении давал среднеазиатские базы и базу в Ульяновске".

Ранее Виктор Шендерович выразил мнение, что Россия как нация "разорвана в клочья", россияне "давно уже потеряли способность разговаривать", в государстве "абсолютный распад".

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