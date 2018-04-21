Россия как нация "разорвана в клочья" — Шендерович

Российский писатель-сатирик, публицист Виктор Шендерович заявил, что Россия как нация "разорвана в клочья".

Россияне "давно уже потеряли способность разговаривать", в стране "абсолютный распад", рассказал литератор в интервью "Цензор.нет".

"А уж что касается России, то мы как нация разорваны в клочья", — отметил собеседник издания.

По его словам, "не Facebook в этом виноват, — он лишь проявил полное отсутствие какой бы то ни было толерантности и уважения к чужому мнению". "Люди способны расплеваться по совершенно ничтожному поводу!", — подчеркнул публицист.

Ранее Виктор Шендерович говорил, что в РФ граждан способны заставить выйти на площади некие моральные требования или просто изменение жизни, невыносимая жизнь, "болевой порог у россиян своеобразный".

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