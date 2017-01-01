"Стабильный гений". Трамп дал резкую отповедь на критику своего ума

Излишняя скромность точно не входит в перечень добродетелей нынешнего президента США.

Дональд Трамп Sputnik Эстония

Президент США Дональд Трамп продолжает комментировать недавно изданную в США и нелицеприятную для него книгу "Огонь и ярость: Белый дом при Трампе" Майкла Уолффа.

Политик написал на собственной странице в сервисе микроблогов Twitter о том, что Уолфф – "полный неудачник, который сочинял рассказы, чтобы продать эту действительно скучную и неправдивую книгу".

"Я прошел путь от очень успешного бизнесмена, топ-звезды ТВ, до президента США – с первой попытки. Думаю, это можно назвать не просто умом, но гением, и очень стабильным гением", - добавил президент США.

Напомним, ранее американские СМИ открыли секрет прически Трампа.