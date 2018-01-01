В Эймсбери умерла отравившаяся "Новичком" британка

Состояние пострадавшего мужчины медики оценивают, как критическое.

Дон Стерджесс погибла в результате отравления ядом Фото: Sky News

Жительница Британии, отравившаяся в Эймсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" , скончалась в больнице.

Как сообщает Sky News со ссылкой на Скотланд-Ярд, в полиции уже возбудили уголовное дело по статье "убийство".

Как уточнили в полиции, речь идет о 44-летней Дон Стерджесс из Даррингтона, которая скончалась в воскресенье, 8 июля. Второй пострадавший, 45-летний мужчина, остается в критическом состоянии.

"Я потрясена и шокирована смертью Дон Стерджесс, мои мысли и соболезнования направлены ее семье и близким", — заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Как известно, 30 июня из дома в Эймсбери госпитализировали пару - 45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс. Первоначально медики считали, что они пострадали от передозировки героином или кокаином. Лишь 4 июля британские власти публично объявили, что пара подверглась воздействию неизвестного вещества.

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