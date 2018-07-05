В Британии пара отравилась похожим на "Новичок" веществом

В британском городе Эймсбери, соседнем с Солсбери, двое людей пострадали от воздействия того же самого вещества, которым были отравлены бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

"После анализов образцов, взятых у пациентов, мы теперь знаем, что они были подвергнуты воздействию нервно-паралитического вещества в результате контакта с зараженным предметом", - говорится с сообщении британской полиции.

На данный момент полицейские исследуют площадки, где потерпевшие могли вступить в контакт с веществом.

В полиции допустили связь между отравлением в Эймсбери и инцидентом в Солсбери.

Как известно, 30 июня из дома в Эймсбери госпитализировали пару - 45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс. Первоначально медики считали, что они пострадали от передозировки героином или кокаином. Лишь 4 июля британские власти публично объявили, что пара подверглась воздействию неизвестного вещества.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке Солсбери. Позже премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в РФ. Чиновница также сообщила, что страна в связи с инцидентом вышлет со своей территории 23 российских дипломата.