В лондонской полиции прокомментировали смерть Долорес О'Риордан

Согласно обнародованным данным, рапорт об обстоятельствах смерти певицы полностью готов для передачи коронерской службе.

Долорес О'Риордан RuBaltic Долорес О'Риордан не рассматривается как подозрительная.

Такую информацию озвучили представители полиции столицы Великобритании, сообщает "Русская служба Би-би-си".

Согласно обнародованным данным, рапорт об обстоятельствах смерти певицы полностью готов для передачи коронерской (судебномедэкспертной – ред.) службе, которой и предстоит установить причину инцидента.

Долорес О'Риордан внезапно скончалась в Лондоне в понедельник, 15 января, на 47-м году жизни.

Преподобный Джеймс Уолтон, приходской священник в родном городе певицы, Лимерике, объявил, что ее похороны состоятся в Ирландии.

"Родные Долорес пока что ждут дополнительных подробностей из Лондона по поводу ее смерти. Планируется, что она будет похоронена здесь, дома. Когда это произойдет, зависит от того, как скоро будет выдано ее тело", - сказал отец Джеймс Уолтон.

Напомним, ранее стало известно о предсмертном сообщении, оставленном певицей.