В Польше произошел взрыв в многоквартирном доме: детали инцидента

Информацию распространила пресс-служба польского Министерства внутренних дел.

В городе Познань (Польша) произошел взрыв бытового газа в жилом доме.

Такую информацию в воскресенье,4 марта, опубликовала пресс-служба Министерства внутренних дел страны.

Согласно обнародованным данным, взрыв произошел в четырехэтажном доме в 08:00 по местному времени. Часть здания обрушилась.

По предварительной информации, на месте погибли трое людей, а еще 22 получили ранения. Сейчас спасатели проверяют, не осталось ли люди под завалами дома. К поискам привлечены две группы пожарных со специализированным поисковым оборудованием и с собаками.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в британском городе Лестер произошел мощный взрыв.



