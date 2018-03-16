В России "зачистили" наемников, сливших данные о разгроме "Вагнера" в Сирии — СМИ

В "Вагнере" ищут тех, кто сообщил о погибших наемниках в Сирии.

«Вагнеровцев» могли ликвидировать в России og.ru

В России могли ликвидировать принимавших участие в боевых действиях ЧВК "Вагнера" жителей Свердловской области, которые рассказали о больших потерях наемников в Сирии.

Об этом рассказали их знакомые в комментарии Znak.com.

Как говорится в материале, речь идет о Николае Хитеве по прозвищу "Хит" из Азбеста и Игоре Швецове ("Швед") из поселка Кедровое, которые были задержаны службой безопасности ЧВК Вагнера по подозрению в утечке информации.

"Ребята вернулись, а Игоря так никто и не видел. Что с ним, где он - никто ничего не говорит", — рассказал местный житель.

Так же не вернулся, по словам местных, в Азбест Хитев.

"Теперь и в самом "Вагнере" "с пристрастием" ищут тех, кто сообщил о погибших и сам факт разгрома на Большую Землю. Свирепствует служба безопасности ЧВК, посадив "на контейнер" нескольких бойцов. Мне сообщили о том, что так держат Шведа, Циклопа и Хита", — написал в своем "Живом журнале" военный обозреватель, публицист и общественный деятель Максим Калашников.

По данным издания, человеком с позывным "Циклоп" может быть житель Луганска Александр Кише, воевавший ранее на стороне боевиков "ЛНР". Известно, что у мужчины на территории Свердловской области живет брат, который был знакомым с Хитевым.

Напомним, ранее в России назвали число погибших в Сирии наемников "Вагнера".