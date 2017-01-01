В России заявили, что "долг Януковича" будут обсуждать без Украины

Переговоры с Киевом по возврату не ведутся, заявил Антон Силуанов.

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"На данный момент переговоры с Киевом по данному вопросу не ведутся. Скорее всего, судебное разбирательство продолжится дальше", - цитирует чиновника Интерфакс.

По его словам, Москва надеется договориться о досрочной реализации этого долга или обмена его на другие бумаги.

В конце октября замминистра финансов РФ Сергей Сторчак заявил, что Россия обсуждает с Украиной внесудебное урегулирование долга по евробондам на 3 млрд долларов через посредников.

21 сентября Украина частично возместила России судебные расходы в деле "долга Януковича". 16 ноября стало известно, что Россия готова продать долг другому государству.