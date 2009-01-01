В США заявили о законности закрытия дипучреждений России — СМИ

В США надеются, что удастся избежать дальнейших шагов со стороны Кремля.

В Государственном департаменте США заявили, что решение о закрытии российских дипломатических представительств в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне законно.

Об этом со ссылкой на источники сообщает Deutsche Welle.

Это заявление прозвучало после того, как российский президент Владимир Путин пообещал подать в американский суд относительно закрытия российских дипучреждений.

Кроме того, высокопоставленный чиновник Госдепартамента США заявил, что, согласно международному праву, страны могут открывать дипломатические учреждения только в случае согласия принимающей стороны. По его словам, Вашингтон отозвал свое согласие относительно российского консульства в Сан-Франциско.

Вместе с тем американское дипломатическое ведомство надеется, что удастся избежать дальнейших шагов со стороны Кремля.

Напомним, 31 августа в США потребовали от РФ закрыть консульство в Сан-Франциско и уменьшить количество российских дипломатов в Вашингтоне и Нью-Йорке. Это решение было принято в ответ на требование России от США сократить количество работающих в РФ американских дипломатов и технических сотрудников до 455 человек.

1 сентября Генконсульство РФ в Сан-Франциско заявило о своем закрытии.

3 сентября в МИД РФ заявили о захвате властями Соединенных Штатов Америки зданий российских представительств в Сан-Франциско и Вашингтоне.