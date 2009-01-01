В США заявили о законности закрытия дипучреждений России — СМИ

В США надеются, что удастся избежать дальнейших шагов со стороны Кремля.
Об этом со ссылкой на источники сообщает Deutsche Welle.
Это заявление прозвучало после того, как российский президент Владимир Путин пообещал подать в американский суд относительно закрытия российских дипучреждений.
Кроме того, высокопоставленный чиновник Госдепартамента США заявил, что, согласно международному праву, страны могут открывать дипломатические учреждения только в случае согласия принимающей стороны. По его словам, Вашингтон отозвал свое согласие относительно российского консульства в Сан-Франциско.
Вместе с тем американское дипломатическое ведомство надеется, что удастся избежать дальнейших шагов со стороны Кремля.
Напомним, 31 августа в США потребовали от РФ закрыть консульство в Сан-Франциско и уменьшить количество российских дипломатов в Вашингтоне и Нью-Йорке. Это решение было принято в ответ на требование России от США сократить количество работающих в РФ американских дипломатов и технических сотрудников до 455 человек.
1 сентября Генконсульство РФ в Сан-Франциско заявило о своем закрытии.
3 сентября в МИД РФ заявили о захвате властями Соединенных Штатов Америки зданий российских представительств в Сан-Франциско и Вашингтоне.