Африканский друг Путина согласился уйти в отставку - СМИ

Арестованный военными президент Зимбабве согласился выполнить ультиматум о своей отставке
Такую информацию со ссылкой на собственные источники распространили западные новостные агентства Bloomberg, Reuters и Associated Press.
Согласно данным, имеющимся в их распоряжении, 93-летний президент готовится обратиться к народу Зимбабве через СМИ с соответствующей речью.
По неподтвержденным данным, над текстом заявления об отставке Мугабе сейчас работают зимбабвийские военные.
К слову, после того, ранее руководство правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз – Патриотический фронт" (ZANU-PF) сместило Роберта Мугабе с поста лидера.