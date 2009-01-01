Африканский друг Путина согласился уйти в отставку - СМИ

Арестованный военными президент Зимбабве согласился выполнить ультиматум о своей отставке

Мугабе согласился выполнить ультиматум о своей отставке Открытые источники

Президент Зимбабве Роберт Мугабе согласился выполнить ультиматум , выдвинутый верхушкой правящей партии страны, и уйти в отставку со своего поста.

Такую информацию со ссылкой на собственные источники распространили западные новостные агентства Bloomberg, Reuters и Associated Press.

Согласно данным, имеющимся в их распоряжении, 93-летний президент готовится обратиться к народу Зимбабве через СМИ с соответствующей речью.

По неподтвержденным данным, над текстом заявления об отставке Мугабе сейчас работают зимбабвийские военные.

К слову, после того, ранее руководство правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз – Патриотический фронт" (ZANU-PF) сместило Роберта Мугабе с поста лидера.