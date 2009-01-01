"Бандитское месиво". Журналист объяснил, зачем России оккупированный Донбасс

Эта война не нужна России, она просто бессмысленна, считает Невзоров.

Оккупированный Донбасс обречен быть бандитским, заявил Невзоров informator.su

Оккупированный Россией Донбасс обречен быть бандитским, невнятным, вечно дерущемся и дымящим месивом, в котором сам черт уже не разберет, зачем оно существует.

Такое мнение высказал известный российский журналист Александр Невзоров, пишет "Обозреватель".

"Я не верю ни в какие политические решения. Политическое решение могло бы быть только в том случае, если бы Россия поняла, до какой степени эта игра (война на Донбассе. – ред) для нее проигрышная и неинтересна. Эта война не нужна России, она просто бессмысленна. России на Донбассе действительно делать нечего, она там не из-за большой любви к региону", — отметил журналист.

"Ее интересуют только свои собственные диалоги. Это опыт державников, шовинистов, орущих православных, которые требуют распространения "русского мира". Только в этом дело", — добавил Невзоров.

Напомним, ранее журналист объяснил, почему "русский мир" не уйдет с Донбасса.