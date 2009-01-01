Дали симметричный ответ. Под Авдеевкой и у Бутовки силы АТО врезали боевикам по зубам

В результате боевых действий один наш защитник получил ранения.

Боевики трижды били по окрестностям Авдеевки из гранатометов twitter.com/dubovoyslavyans

За прошлые сутки, 26 сентября,15 раз нарушили перемирие. Во время 12 обстрелов бойцы АТО симметрично отвечали врагу. В результате боевых действий один украинский защитник получил ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО на странице в Facebook.

В конце прошлых суток обстановка в зоне АТО не претерпела существенных изменений. Уже по типовой тактике боевики активизировали обстрелы наших позиций в период после 18 часов.

Так, на Донецком направлении боевики трижды били по окрестностям Авдеевки из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские защитники огнем жестко пресекали активность врага. В результате этого противостояния, около 18 часов, получил ранение один военнослужащий. Сейчас пострадавший находится в военно-медицинском лечебном учреждении, состояние его здоровья удовлетворительное. Кроме того, в конце суток под гранатометными обстрелами оказались наши укрепления у Каменки и шахты "Бутовка".

На Приморском направлении противник также применял гранатометы на подступах к Марьинке, крупнокалиберные пулеметы — у Широкино, а из вооружения БМП бил в районе Гнутово.

На Луганском направлении пророссийские наемники дважды из стрелкового оружия открывали огонь неподалеку Крымского.

Напомним, сутками ранее, 25 сентября, боевики 13 раз нарушили перемирие. В ответ военнослужащие ВСУ 11 раз открывали огонь. Потерь у наших защитников не было.