Годовщина Степана Бандеры: факельное шествие по всей Украине и злоба крымского "гоблина"

Аксенов назвал бандеровщину всемирным позором Украины. Также он вспомнил о Нюрнбергском процессе.

УНИАН

В воскресенье, 1 января, в Киеве и во всех регионах Украины состоялось традиционное факельное шествие, приуроченное к 108 годовщине со дня рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры.

По данным полиции, в акции приняли участие около 800 человек. Она стартовала от парка им. Тараса Шевченко и завершилась на Майдане Независимости, сообщает ТСН.

"Мы должны чтить память Бандеры, поскольку он учил бороться с внутренним и внешним врагом", — отметила одна из участниц шествия.

Массовые мероприятия по случаю 108-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры в столице охраняли 700 правоохранителей, из которых 250 военнослужащих Национальной гвардии. По данным полиции, конфликтов во время шествия зафиксировано не было.

Участники шествия держали государственные и красно-черные флаги, флаги "Свободы", Конгресса украинских националистов и другие. Они пронесли баннеры с надписями: "Победим второй Хазарский каганат", "Наша религия — национализм! Наш пророк — Степан Бандера!" и прочее.

После факельного шествия по центральным улицам столицы сторонники политической партии "Всеукраинское объединение "Свобода" и Организации украинских националистов (ОУН) провели вече на Майдане Независимости.

Однако? не по нраву оказались такие мероприятия так называемому главе Крыма Сергею Аксенову.

Так на своей странице в Facebook он написал, что, "празднуя день рождения отца украинского национализма Степана Бандеры и устраивая в честь него факельные шествия", Украина якобы разрушает государственность и уничтожает международный имидж.

"Новый год в Украине, по недоброй традиции последних лет, начинается с празднования дня рождения нациста и палача Бандеры. Его идейные потомки продолжают разрушать украинскую государственность и уничтожать международный имидж этой страны. Людоедская бандеровская идеология возведена в ранг государственной", — заявил он.

Аксенов назвал бандеровщину всемирным позором Украины. Также он вспомнил о Нюрнбергском процессе.

"Нюрнбергский трибунал решил, что в странах должны работать национальные суды над местными коллаборационистами. Такие суды прошли в целом ряде стран. Осенью 1949 года Верховный Суд СССР приговорил Степана Бандеру к исключительной мере наказания — смертной казни", — написал он.

Также Аксенов выразил уверенность, что Украину ждет возмездие.

"Уверен, что украинских нацистов, духовных наследников Бандеры, ждет неминуемое возмездие, новый Нюрнберг. Причем произойдет это намного раньше, чем многие думают", — считает Аксенов.

видео: ТСН