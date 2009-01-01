"Кремль испугался". Экс-депутат Госдумы объяснил важность антироссийских санкций

На сегодняшний день санкции (даже символические) — это самый важный инструмент, считает Боровой.

Санкции против России остаются единственным рычагом влияния для мирного разрешения конфликта на Донбассе, поскольку другие способы возможны только с применением оружия.

Такое мнение высказал экс-депутат Госдумы, российский оппозиционер Константин Боровой, пишет "Обозреватель".

Он отметил, что на сегодняшний день санкции (даже символические) — это самый важный инструмент.

"А заявление о том, что мир готовит всеобъемлющие антироссийские санкции, думаю, произвели на Кремль очень сильное впечатление. Во всяком случае, есть ощущение, что Кремль испугался и в настоящее время ищет пути решения возникших проблем", — считает Боровой.

"Порошенко прав в том, что из невоенных инструментов санкции являются наиболее действенным. Хотя рассчитывать только на то, что международное давление позволит Украине решить все свои проблемы (возвратить Крым и другие свои территории), недостаточно. В этом вопросе необходимы и собственные усилия. Поэтому очень правильным было решение обратиться в Международный уголовный суд в Гааге. В этих направлениях нужно действовать далее, поскольку укрепление собственного положения тоже очень важно", — подчеркнул он.

"Об этом говорил и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Сейчас я имею в виду необходимость реформации государства, а также борьбы с коррупцией. Сейчас Украине нужно делать все, что сможет ее усилить, помимо санкций Запада", — добавил российский оппозиционер.

Напомним, ранее экс-депутат Госдумы назвал проблемы кремлевской пропаганды.