Лукашенко предложил Порошенко и Путину договориться для введения белорусских миротворцев на Донбасс

Многие европейцы заинтересованы в конфликте на Донбассе, считает лидер Беларуси.

Президент Беларуси заговорил о миротворцах на Донбассе Reuters

В случае договоренности между президентами Украины и России Петром Порошенко и Владимиром Путиным белорусские миротворцы готовы стать между конфликтующими сторонами на Донбассе, заявил президент Беларуси

Он подчеркнул, что если бы Беларуси поручили сыграть какую-то роль в урегулировании конфликта в Украине, она бы выполняла все необходимое, не занимая чью-то позицию, сообщает "Белта".

"Я даже говорил обоим президентам, Порошенко и Путину: вы не рассчитывайте на то, что я чей-то буду. Я буду четко выполнять то, о чем вы, два президента, договоритесь: стать между — я стану, договоритесь вывести 10 тыс. вооруженных сил Беларуси — мы поставим их на границе, где вы скажете, — образно выразился президент. — Но я не смогу сделать то, о чем вы не договоритесь".

По словам Лукашенко, позиция Беларуси — честная и искренняя.

"В противном случае с нашего миротворчества толку не будет, если мы займем чью-то позицию", — заявил он.

Лукашенко также отметил, что еще в первый год конфликта Беларусь направила свои предложения, как его можно урегулировать. Однако высокопоставленные чиновники из Брюсселя в то время не приняли их.

"И я сейчас считаю, что многие европейцы заинтересованы в этом конфликте, как бы они себя ни рядили в миротворцев. Если бы приняли — был бы вариант, — убежден президент Беларуси. — Сегодня вернулись к половинчатому варианту того, что я предлагал: давайте и белорусов включим (это НАТО предлагает), потому что им якобы доверяет Россия".

Напомним, ранее глава Министерства обороны Беларуси Андрей Равков заявил о том, что в его стране есть миротворческая рота, численность штата 100 человек.