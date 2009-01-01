Обмен пленными. Фейгин рассказал, как помощник Путина хочет решить свои санкционные проблемы

Сурков собирается осуществить обмен Сущенко на Агеева, отметил адвокат.

Владислав Сурков kremlin.ru

Помощник российского президента Путина Владислав Сурков , который курирует украинское направление, "собирается через обмен Сущенко и Агеева решить свои, личные, санкционные проблемы".

Об этом адвокат заключенного в Москве украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин написал в Facebook.

Он отметил, что публичная кампания против него, имевшая конкретную цель — устранение Фейгина из "украинских дел", была затеяна силами структур помощника президента РФ Владислава Суркова.

"Зачем это Суркову? Ну, помимо собственно курирования всей "украинской темы" (в том числе политзаключённых), у него есть намерение полностью контролировать процесс возобновления обменов между Украиной и Россией заключёнными по политической тематике. Он собирается через обмен Сущенко и Агеева решить свои, личные, санкционные проблемы. Разумеется, Фейгин тому весьма существенное препятствие", — отметил российский адвокат.

Напомним, ранее волонтеры рассказали о расколе в союзе наемников Суркова.