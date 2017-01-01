Политолог объяснил, почему Европа поддерживает "токсичного" Порошенко

Украина получает ровно ту помощь, которая позволяет ей не обрушиться, но не больше, отметил Юрий Романенко.

Петр Порошенко "токсичный", считает эксперт president.gov.ua

Руководитель политических программ Украинского института будущего, политолог Юрий Романенко заявил, что для Европы, прежде всего, важна некая стабильность по ее периметру, а стабильность подразумевает управляемость процессов, поэтому она поддерживает "токсичного" Петра Порошенко

Европейцы применяют относительно нашей страны тактику "кислородной подушки", рассказал он на чате в "Главреде".

"Для Европы, прежде всего, важна некая стабильность по ее периметру. А стабильность подразумевает управляемость процессов. Поэтому Европа поддерживает токсичного Порошенко, понимая, что приход той же Тимошенко (лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко — Ред.) к власти может повлечь мощнейший внутриполитический кризис, который может закончиться внутренним конфликтом в Украине", — отметил собеседник.

По его словам, "европейцы такого конфликта не хотят, поэтому готовы и применяют относительно Украины тактику "кислородной подушки": Украина получает ровно ту помощь, которая позволяет ей не обрушиться, но не больше, потому что в условиях высокой коррупции избыточные ресурсы, выделяемые Западом, будут просто разворовываться".

"Поэтому мы видим, что Запад движется в логике создания параллельных структур власти — НАБУ, Антикоррупционный суд и т.д., задача которых — постепенно "отгрызать" коррупционную ренту и, как следствие, уменьшать экономическую базу старых коррупционных элит", — добавил эксперт.

Ранее экономист Виктор Скаршевский написал, что Петр Порошенко в интервью агентству Bloomberg умудрился на протяжении 20 секунд трижды соврать насчет сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.