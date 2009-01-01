Серьезная мотивация для Путина. Политолог рассказал, когда завершится война на Донбассе

"Замораживание" конфликта на Донбассе является наиболее вероятным сценарием на 2017-2018 годы, говорит Максим Розумный.

Максим Розумный Главред

Об этом доктор политических наук, заведующий отделом развития политической системы Национального института стратегических исследований Максим

"Украина слишком зависима от внешних факторов в ситуации конфликта на Донбассе, поэтому она движется к своей цели — восстановлению суверенитета и территориальной целостности — настолько быстро, насколько это позволяют обстоятельства. "Замораживание" конфликта на Донбассе является наиболее вероятным сценарием на 2017-2018 годы", — рассказал политический эксперт.

По его мнению, предпосылок для его завершения пока не наблюдается, и ключевую роль в этом играет внутриполитическая ситуация в России.

"Война на Донбассе завершится только тогда, когда так решит Путин или другой руководитель РФ. Для этого он должен иметь очень серьезные мотивации. Украина самостоятельно создать такие мотивации пока не способна", — добавил завотделом развития полсистемы Нацинститута стратегических исследований.

Комментируя переговоры в Минске и в формате "нормандской четверки", касающиеся мирного урегулирования ситуации на Донбассе, Максим Розумный заметил, что они являются элементом конфликта, в котором стороны не готовы идти на уступки друг другу.

"Эти переговоры используют не для того, чтобы прийти к компромиссу, а для того, чтобы ослабить позицию противника. Такие переговоры являются частью войны, а не путем к миру. Ситуация может продолжаться десятилетиями, пока одна из сторон не окажется под угрозой поражения", — резюмировал политолог.

Напомним, ранее эксперт рассказал, хватит ли у Кремля сил на еще одну "холодную войну".

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