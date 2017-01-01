"Шанс для страны". Политолог оценил возможности Вакарчука и Зеленского стать президентом

Политические конфигурации проявятся поздней осенью 2018 — зимой 2019 года, считает Юрий Романенко.

Политолог оценил шансы Вакарчука и Зеленского стать президентом

Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко прокомментировал возможность выдвижения кандидатами в президенты певца Святослава Вакарчука и актера Владимира Зеленского

Во время чата в "Главреде" он подчеркнул, что людям, далеким от политики, лучше туда не идти, а если они это делают, то они должны понимать правила и риски украинской политики.

"Вакарчук и Зеленский могут быть шансом для страны в том случае, если они пойдут на союз с продвинутой частью среднего класса, если осознают роль структуры и организации в политической игре. Харизмой и верой в хорошее будущее систему, даже такую плохую систему, как сегодня в Украине, не переиграть. Нужно реалистично смотреть на себя, свои недостатки, чтобы понимать, как с помощью других людей и организаций закрыть собственные слабости. Нужно постоянно находиться в коммуникационном процессе и убеждать, убеждать, убеждать людей в том, что только сообща мы сможем достичь коллективного и личного успеха. Поэтому 2019 год для нас — шанс попытаться преодолеть родовую травму "моя хата скраю", — считает Романенко.

По его мнению, пока очень проблематично говорить о том, что Вакарчук является соперником президента Петра Порошенко.

"Вполне возможно, что он будет его спарринг-партнером, который осенью 2019 года затянет фракцию в Верховную Раду, а в фракции будут "правильные" люди. Рано пока еще говорить. Мы увидим конфигурации поздней осенью 2018 — зимой 2019 года, чтобы определенно говорить, в какую игру играет Вакарчук", — добавил политолог.

Напомним, ранее политолог Владимир Фесенко объяснил "спрос" на Вакарчука.