Избиение парня, нападение на копа. В Днепре задержана компания молодчиков, фото

В областном центре молодые люди в маршрутке конфликтовали с пассажирами, а потом один член компании держал человека, а другой — бил.

В Днепре парень в маршрутке избил пассажира Житомир-info

В среду, 18 июля, вечером в Днепре в маршрутном такси произошел конфликт между компанией молодых людей, которые, возможно, находились в состоянии алкогольного опьянения, и другими пассажирами, потом один из молодчиков избил парня

Инцидент случился в маршрутке №87, после того, как злоумышленники вышли, их задержали полицейские, пишет "Информатор" со ссылкой на слова очевидцев.

По данным издания, парень из компании напал на копа, но его быстро угомонили.

"На площади Героев Майдана в маршрутку №87 зашли молодые люди — двое парней и одна девушка… на вид им всем было не больше 20 лет. Один из парней хотел проехать бесплатно", — отметило издание.

После этого "водитель и женщины начали возмущаться, в ответ парни начали их оскорблять". "В конечном итоге, парень заплатил за проезд, и мы поехали дальше. Эти ребята собиралась выходить на Староказацкой, но на выходе зацепили парня, тот что-то ответил и началась драка", — добавили очевидцы.

Собеседники утверждают, что один из компании его держал, другой — бил, а заступиться никто не мог, поскольку ехали одни женщины. Потом пассажиры вызвали полицию, компания вышла на "Озерке", где ее уже ждали правоохранители.

В Днепре парень в маршрутке избил пассажира dp.informator.ua

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