СМИ рассказали, как под Киевом депутат ударил женщину из-за замечания: видео

Инцидент произошел в Гостомеле, пострадавшая попала в больницу.
В поселке городского типа Гостомель (находится под Киевом) депутат от партии УКРОП Николай Пасальский выгуливал своего путбуля без поводка, женщина сделала ему замечания, из-за него политик ее ударил в лицо.
Пострадавшая получила сотрясение мозга и попала в больницу, говорится в сюжете ТСН.
По словам женщины, политик выгуливал собаку без поводка на территории, где находились маленькие дети.
"Женщина сделала замечание хозяину и попросила взять собаку на поводок. Депутат отреагировал сначала бранью, а затем ударом в лицо", — отметило издание.
В УКРОПе осудили действия Пасальского и уже решают вопрос об его исключении из рядов политсилы.
Ранее СМИ писали, что в Киеве внедорожник народного депутата Павла Пинзеника нанес увечья одному из участников акции протеста владельцев автомобилей на еврономерах, которые заблокировали вход в Верховную Раду.