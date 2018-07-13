СМИ рассказали, как под Киевом депутат ударил женщину из-за замечания: видео

В поселке городского типа Гостомель (находится под Киевом) депутат от партии УКРОП Николай Пасальский выгуливал своего путбуля без поводка, женщина сделала ему замечания, из-за него политик ее ударил в лицо.

Пострадавшая получила сотрясение мозга и попала в больницу, говорится в сюжете ТСН.

По словам женщины, политик выгуливал собаку без поводка на территории, где находились маленькие дети.

"Женщина сделала замечание хозяину и попросила взять собаку на поводок. Депутат отреагировал сначала бранью, а затем ударом в лицо", — отметило издание.

В УКРОПе осудили действия Пасальского и уже решают вопрос об его исключении из рядов политсилы.

Ранее СМИ писали, что в Киеве внедорожник народного депутата Павла Пинзеника нанес увечья одному из участников акции протеста владельцев автомобилей на еврономерах, которые заблокировали вход в Верховную Раду.