На Киевщине горе-мать избила младенца

Местные власти решили забрать ребенка из семьи.

У ребенка при осмотре врачи нашли перелом лучевой кости и травму головы Reuters

В Вышгородском районе Киевской области горе-мать после ссоры с мужем согнала злость на 9-месячной дочери — избила младенца.

Правоохранителей и врачей вызвала прохожая, которая увидела на улице молодую женщину с ребенком — у малыша были синяки на лице и одет он был совсем не по погоде, говорится на странице ГУ Нацполиции в регионе.

"Медицинские работники немедленно доставили ребенка в больницу. При осмотре они обнаружили… многочисленные телесные повреждения, среди которых перелом лучевой кости и травма головы. Сейчас младенец находится под пристальным вниманием медиков "Охматдет", — отметили в ведомстве.

После случившегося Вышгородская районная администрация приняла решение немедленно забрать ребенка из семьи, а копы начали уголовное производство. "Как выяснилось, несколько месяцев назад 22-летняя женщина вместе с семьей переехала в Вышгородский район из города Днепр", — добавили в полиции.

По ее данным, "она воспитывалась в неблагополучной семье и неоднократно подвергалась физическому насилию со стороны родителей, а после того, как родила своего ребенка, ее выгнали с младенцем из дома".

Ранее стало известно, что 1 января около 2:30 часов в Глевахе подростки жестоко избили 18-летнего парня — наносили удары деревянной битой, руками и ногами, правоохранители уже узнали, кто причастен к преступлению.