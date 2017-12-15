В Днепре горе-мать бросила в доме пятерых голодных детей

В Днепре горе-мать оставила пятерых несовершеннолетних детей дома.

Копы рассказали в полиции, в ночь на 15 к правоохранителям обратилась женщина и сообщила, что кто-то пытается попасть к ней в дом. Приехав по указанному адресу, патрульные увидели четырех неизвестных, которые оказались соседями заявительницы. Они рассказали, что подозревают дочь женщины в кражах. Кроме этого они указали полиции, в доме проживает пять детей, находящихся без присмотра.

Копы с разрешения 58-летней женщины вошли в дом и увидели ужасную картину: в доме в антисанитарных условиях находились пятеро детей: четыре мальчика и их 11-месячная сестра.

Самому старшему из них 11 лет. Он и рассказал, что их мама вышла в магазин и до сих пор не вернулась. Все это время дети были в грязной одежде и голодные.

Патрульные вызвали медиков, которые доставили младенца в больницу. Остальные дети остались под контролем полиции и представителя ювенальной превенции.

Отмечается, что 28-летняя мать на момент появления полиции так и не появилась.

Напомним, в Кропивницком 8 декабря пропала Екатерина Добродий — якобы "пошла в школу и не вернулась", 12 числа ее нашли мертвой в селе Обозновка Кировоградской области. Сотрудники полиции объявили подозрение в убийстве матери погибшей.