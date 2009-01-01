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Передали "Гиви" пламенный привет. В Донецке уничтожен КамАЗ с боевиками "Сомали"

Сегодня, 08:05

"Сомали" поехали в загородную прогулку, но не добрались до места назначения.

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Шеврон банды "Сомали" Скриншот
В районе оккупированного местными боевиками и российскими военными Донецка мощный взрыв уничтожил военный грузовик КамАЗ с террористами из банды ДНР "Сомали", ранее капитально зачищенной российскими спецслужбами.

Об этом волонтер из Горишних Плавней (Комсомольска) на Полтавщине Оксана Быкова сообщает на своей странице в Facebook.

По ее словам, точные данные о количестве уничтоженных боевиков пока неизвестны.

А боец спецподразделения "Ежик" Анатолий Токарев рассказал некоторые подробности уничтожения грузовика боевиков.

Посетители страничек волонтера и бойца с юмором отреагировали на сообщение о подрыве: КамАЗа:

Неделей ранее "Главред" сообщал со ссылкой на волонтеров, что боевики понесли тяжелые потери: "оползень" и мины убили 12 человек.

 

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Сомали, Гиви, Донецк, КамАЗ, грузовик, взрыв, Быкова, волонтер, Ежик, спецназ, Токарев
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