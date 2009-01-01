Передали "Гиви" пламенный привет. В Донецке уничтожен КамАЗ с боевиками "Сомали"

"Сомали" поехали в загородную прогулку, но не добрались до места назначения.

Шеврон банды "Сомали" Скриншот

В районе оккупированного местными боевиками и российскими военными Донецка мощный взрыв уничтожил военный грузовик КамАЗ с террористами из

Об этом волонтер из Горишних Плавней (Комсомольска) на Полтавщине Оксана Быкова сообщает на своей странице в Facebook.

По ее словам, точные данные о количестве уничтоженных боевиков пока неизвестны.

А боец спецподразделения "Ежик" Анатолий Токарев рассказал некоторые подробности уничтожения грузовика боевиков.

Посетители страничек волонтера и бойца с юмором отреагировали на сообщение о подрыве: КамАЗа:

Неделей ранее "Главред" сообщал со ссылкой на волонтеров, что боевики понесли тяжелые потери: "оползень" и мины убили 12 человек.