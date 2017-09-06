Боевики несут тяжелые потери: "оползень" и мины убили 12 человек — соцсети

Несмотря на относительное затишье в зоне АТО и неукоснительное соблюдение украинскими военными Минских соглашений, боевики ЛДНР и российские военные на Донбассе продолжают нести существенные потери. Так, во вторник, 5 сентября, вечером стало известно, что террористы потеряли убитыми восемь человек.

Об этом волонтер из Горишних Плавней (Комсомольска) на Полтавщине Оксана Быкова сообщает на своей странице в Facebook.

По ее словам, потери у боевиков возникли в результате несчастного случая — оползня.

В комментарии к сообщению волонтера боец спецподразделения "Ежик" Анатолий Токарев добавил, что террористы потеряли еще одного человека.

А тем временем незаконный "представитель оборонного ведомства ЛНР" подполковник Андрей Марочко заявил, что 4 сентября три боевика погибли в районе Сокольников на Луганщине.

"Во время ликвидации очага возгорания произошел подрыв минно-взрывного устройства, в результате которого трое военнослужащих погибли, один получил ранения", — сообщил он.

Ранее "Главред" сообщал со ссылкой на Минобороны Украины, что на Донбассе за неделю, с 28 августа по 3 сентября, 7 боевиков были уничтожены и еще 18 получили ранения.