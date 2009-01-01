Жуткая авария под Киевом: шесть погибших, есть пострадавшие

Вследствие столкновения погибли пять человек из ВАЗа и женщина из Opel

facebook.com/dtp.kiev.ua Под Киевом на Бориспольской окружной произошла жуткая смертельная авария, в результате которой погибли шесть человек, два человека в больнице.

Об этом информирует dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

ДТП произошло вблизи одной из АЗС: столкнулись ВАЗ и Opel. Вследствие столкновения погибли пять человек из "Жигулей" и женщина из Opel. Водитель Опель в критическом состоянии находится в реанимации.





Как добавляет "Киев оперативный" в Facebook, ДТП произошло в 20:30. Возле поворота на Барышевку, автомобили ВАЗ и Opel двигались на встречу друг другу.

Как говорится в сообщении, одной из погибших в "Жигулях" была несовершеннолетняя, а еще шестилетняя девочка выжила и сейчас находится в больнице.

Напомним, в Ровенской области военный БТР столкнулся с белорусским микроавтобусом, в результате чего пострадали три человека.