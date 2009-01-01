Сегодня, 08:31 RSS

Жуткая авария под Киевом: шесть погибших, есть пострадавшие

Сегодня, 07:15
ДТП, Бориспольская окружная -1 < >
< >
1 / 6 (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Вследствие столкновения погибли пять человек из ВАЗа и женщина из Opel

ДТП, Бориспольская окружная -1
facebook.com/dtp.kiev.ua
Под Киевом на Бориспольской окружной произошла жуткая смертельная авария, в результате которой погибли шесть человек, два человека в больнице.

Об этом информирует dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

ДТП произошло вблизи одной из АЗС: столкнулись ВАЗ и Opel. Вследствие столкновения погибли пять человек из "Жигулей" и женщина из Opel. Водитель Опель в критическом состоянии находится в реанимации.



Как добавляет "Киев оперативный" в Facebook, ДТП произошло в 20:30. Возле поворота на Барышевку, автомобили ВАЗ и Opel двигались на встречу друг другу.

Как говорится в сообщении, одной из погибших в "Жигулях" была несовершеннолетняя, а еще шестилетняя девочка выжила и сейчас находится в больнице. 

Напомним, в Ровенской области военный БТР столкнулся с белорусским микроавтобусом, в результате чего пострадали три человека.

Теги:  
Киев, Борисполь, окружная, ДТП, авария, Барышевка, жертвы, пострадавшие
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...