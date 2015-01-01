Жуткое ДТП в Харькове: погибли родители и брат, а маленькая девочка выжила

4-летняя девочка осталась жива.

Столкнулись Mitsubishi и Audi atn.ua

В Харькове на окружной дороге произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека, а маленький ребенок, к счастью, остался жив.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, столкнулись Mitsubishi Lancer и Audi Q7, сообщает АТН.

В результате 37-летний водитель Mitsubishi, его 34-летняя супруга и их 16-летний сын от полученных травм погибли на месте ДТП. В больницу была доставлена их 4-летняя дочь. Состояние девочки пока не известно. Также с места аварии был госпитализирован 50-летний водитель Audi — мужчина в реанимации.

Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

Напомним, 1 января в Киеве водитель "Славуты" на высокой скорости вылетел с дороги на остановку общественного транспорта и врезался в столб, погибла пассажирка.

фото: atn.ua