В США украинского боксера признали лучшим в мире

Ломаченко победил в голосовании сразу в нескольких номинациях — "Выбор редактора", "Прорыв года" и "Нокаут года".
Такое решение приняло издание Worldboxingnews, пишет Xsport.
Украинец победил в голосовании сразу в нескольких номинациях — "Выбор редактора", "Прорыв года" и "Нокаут года".
В редакции отметили, что Ломаченко за восемь поединков сумел добиться невероятных результатов и продолжает прогрессировать.
За 28-летнего Ломаченко проголосовало более 2 тысяч читателей WBN (37%).
Василию удалось обойти доселе непобедимого чемпиона WBA Карла Фрэмптона и легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо.
Напомним, ранее авторитетный американский портал Fightnews.com признал украинца Василия Ломаченко лучшим боксером 2016 года.