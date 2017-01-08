В США украинского боксера признали лучшим в мире

Ломаченко победил в голосовании сразу в нескольких номинациях — "Выбор редактора", "Прорыв года" и "Нокаут года".

Еще одно авторитетное американское издание признало известного чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе украинца Василия Ломаченко лучшим боксером мира.

Такое решение приняло издание Worldboxingnews, пишет Xsport.

Украинец победил в голосовании сразу в нескольких номинациях — "Выбор редактора", "Прорыв года" и "Нокаут года".

В редакции отметили, что Ломаченко за восемь поединков сумел добиться невероятных результатов и продолжает прогрессировать.

За 28-летнего Ломаченко проголосовало более 2 тысяч читателей WBN (37%).

Василию удалось обойти доселе непобедимого чемпиона WBA Карла Фрэмптона и легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо.

Напомним, ранее авторитетный американский портал Fightnews.com признал украинца Василия Ломаченко лучшим боксером 2016 года.