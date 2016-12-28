Американский портал признал Ломаченко лучшим боксером 2016-го

Авторитетный американский портал Fightnews.com признал чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе украинца Василия Ломаченко лучшим боксером 2016 года.

Об этом пишет Укринформ, ссылаясь на данные ресурса.

В то же время агентство уточнило, что в уходящем году украинец провел два впечатляющих победных поединка.

"… завоевал титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе, нокаутировав пуэрториканца Романа Мартинеса, и защитил пояс в бою с ямайским спортсменом Николасом Уолтерсом", — отметили журналисты.

Ранее Василий Ломаченко заявил, что может провести бой 25 марта 2017 года с победившим его чемпионом мира в полулегком весе по такой же версии и по версии IBF мексиканцем Орландо Салидо.

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