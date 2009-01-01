"Борьба с российским бизнесом". В Киеве разгромили лотерейные киоски, есть задержанные

В столице активисты "Национального корпуса" решили незаконным способом "добиться справедливости".
По данным УНИАН, правоохранители задержали около десяти участников акции и увезли их в райотдел.
"Акция 20 ноября проходила в рамках черного списка "Национального корпуса" по борьбе с российским бизнесом в Украине… игорный бизнес в Украине вне закона, а непосредственно оператор "М.С.Л" находится под санкциями СНБО", — говорится в сообщении.
Напомним, в начале октября в центре Киева активисты "Национального корпуса" напали на офис партии "5.10", возглавляемой Геннадием Балашовым и разбили корову. Узнать больше об инциденте можно здесь.
Видео: ТСН