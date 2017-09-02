ДТП в Киеве. Lanos на большой скорости протаранил грузовик, есть погибшие и пострадавшие

В аварии погибли два человека: водитель и пассажир легковушки.

ДТП в Киеве espreso.tv

В Киеве в результате ДТП два человека погибли, еще двое травмированы и госпитализированы в тяжелом состоянии.

Об этом идет речь в сообщении "Стражей Эспрессо".

Отмечается, что в Святошинском районе Киева на Кольцевой дороге, напротив торгового центра 4room, водитель "Дэу Ланос" на большой скорости влетел в грузовик.

По имеющейся информации, в аварии погибли два человека, водитель и пассажир "Ланоса", и еще двое были травмированы — один пассажир "Ланоса" и водитель грузовика.

Оба в тяжелом состоянии доставены в больницу.

Отмечается, что пассажира "Ланоса" медики пытались реанимировать, но это им не удалось.

На место ДТП прибыли следователи, чтобы выяснить причины аварии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Тернополе на дороге опрокинулся бензовоз: один человек погиб.

Фото: espreso.tv.