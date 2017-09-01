ДТП в Тернополе. На дороге опрокинулся бензовоз: один человек погиб, повреждены 6 автомобилей

В пятницу, 1 сентября, в Тернополе в результате ДТП опрокинулся бензовоз, повреждены 6 автомобилей, один человек погиб.

Об этом сообщили в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области.

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 16 часов на перекрестке улиц Будного-Шептицкого.

"На дороге опрокинулся бензовоз. Водитель грузовика от полученных травм скончался в карете скорой помощи, двое участников ДТП госпитализированы", — отметили в полиции.

На месте происшествия работают следователи ГУНП в Тернопольской области, сотрудники патрульной полиции города и спасатели.

Подробные обстоятельства причины ДТП устанавливаются, проводятся следственные действия.

В результате аварии на полтора часа было заблокировано движение по объездной дороге Тернополя.

Напомним, ранее сообщалось, что на Львовщине. Lanos с журналистами протаранил опору моста, есть погибший и пострадавшие.

Фото: te.20minut.ua.

Видео: Новини Тернополя 20 хвилин.