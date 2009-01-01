Подробности смертельного ДТП на переезде под Киевом. Водитель говорит, что шлагбаум был открыт

Очевидцы утверждают — никаких сигналов предупреждения не было.

ДТП в Глевахе ГУ НП в Киевской области

Стали известны подробности происшествия на железнодорожном переезде в Глевахе под Киевом, где поезд раздавил выехавший автомобиль.

Об этом идет речь в материале ТСН.

При этом очевидцы утверждают — никаких сигналов предупреждения не было: ни звуковых, ни световых и переезд не оградили шлагбаумом. Полиция с помощью экспертизы выясняет, кто виноват в аварии.

Пострадавший в ДТП водитель авто Виталий Васильченко также заявил, что шлагбаум на переезде был открыт.

"Все шлагбаумы были открыты. Если бы шлагбаум был закрыт, я ни в коем случае не поехал бы", — заявил Васильченко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Беларуси поезд на переезде врезался в микроавтобус: погибли четверо, в том числе три ребенка.

Видео: ТСН.