Протест в центре Киева. Авто на литовских и польских бляхах блокируют правительственный квартал

Владельцы нерастаможенных авто выступают против нового налога.

Авто на польских номерах jurtransavto.com.ua

Сегодня, 25 мая, в центре Киева была организована акция протеста против введения налога для владельцев

Десятки машин перекрыли движение автотранспорта на улице Грушевского от Крепостного переулка до улицы Шелковичной, где расположено здание Верховной Рады. сообщает "Интерфакс-Украина".

Участники протеста держат флаги с надписью "Автомайдан".

Как сказал агентству один из участников акции, они выступают против законопроекта (№4932) авторства руководителя фракции "Народный фронт" Максима Бурбака, которым предлагается обложить нерастаможенные автомобили сбором в размере 2 евро в день.

Напомним, ранее "Главред" назвал три способа, как нерастаможенные иномарки ввозят в Украину.

Фото: jurtransavto.com.ua