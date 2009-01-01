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Протест в центре Киева. Авто на литовских и польских бляхах блокируют правительственный квартал

Сегодня, 17:01

Владельцы нерастаможенных авто выступают против нового налога.

нерастаможенное авто, растаможка, польские бляхи
Авто на польских номерах jurtransavto.com.ua
Сегодня, 25 мая, в центре Киева была организована акция протеста против введения налога для владельцев автомобилей с иностранной регистрацией.

Десятки машин перекрыли движение автотранспорта на улице Грушевского от Крепостного переулка до улицы Шелковичной, где расположено здание Верховной Рады. сообщает "Интерфакс-Украина".

Участники протеста держат флаги с надписью "Автомайдан".

Как сказал агентству один из участников акции, они выступают против законопроекта (№4932) авторства руководителя фракции "Народный фронт" Максима Бурбака, которым предлагается обложить нерастаможенные автомобили сбором в размере 2 евро в день.

Напомним, ранее "Главред" назвал  три способа, как нерастаможенные иномарки ввозят в Украину.

Фото: jurtransavto.com.ua

Теги:  
Киев, протест, автомобили, машины, иностранная регистрация, польские бляхи, растаможка
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