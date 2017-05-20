В Киеве ребенок покончил с собой: транслировал свою смерть

Трагедия произошла в Дарницком районе столицы.

Место происшествия espreso.tv

В Дарницком районе Киева ребенок— выпрыгнул с балкона, расположенного на 13-м этаже.

Об этом сообщает "Еспресо.TV".

Издание уточнило, что инцидент произошел на ул. Урловской, несовершеннолетний транслировал свою смерть.

По его данным, во время трагедии родителей не было дома.

"Медики, прибыв на место, констатировали смерть, один из криминалистов сказал, что камера до сих пор транслирует", — говорится в статье.

Место происшествия espreso.tv

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяная луганчанка дважды пыталась покончить жизнь самоубийством, женщина осталась жива благодаря кондиционеру. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: espreso.tv