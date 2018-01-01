"Не нажимай сюда": из-за сообщений в WhatsApp блокируются смартфоны

Люди получают сообщения следующего содержания: "Твой WhatsApp зависнет на некоторое время, если ты нажмешь на следующее сообщение".

Из-за WhatsApp возникают сбои в смартфонах. Фото: Reuters

Пользователи мессенджера WhatsApp стали жаловаться, что им приходят сообщения, которые вызывают сбой в работе их смартфонов.

Как пишет MensXP, после сообщения: "Твой WhatsApp зависнет на некоторое время, если ты нажмешь на следующее сообщение" идут несколько пробелов и затем надпись "не нажимай сюда".

Несмотря на предупреждение, пользователи все равно нажимают на сообщение – после чего следует сбой.

По данным портала, пробелы скрывают символы, нажатие на которые и влечет за собой сбой.

Чтобы устранить проблему и восстановить корректную работу гаджета, необходимо перезагрузить смартфон.

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