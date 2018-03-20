В Великобритании мужчина угодил в тюрьму за видеотрансляцию секса

20 марта 2018, 03:20

Попытки "добавить перцу" в свою интимную жизнь закончились для 33-летнего британца тюремными нарами.

Житель Великобритании был приговорен к 28 неделям тюрьмы за съемку и публикацию в интернете видеозаписи секса с девушкой.

Соответствующее сообщение опубликовала британское издание The Mirror.

По данным журналистов, 33-летний сотрудник аэропорта Хитроу Нуредд Абушариф (Nouredden Abushareef) во время секса с со своей девушкой достал смартфон и начал отправлять видеозаписи в групповой чат WhatsApp - чтобы их могли увидеть его друзья. Через несколько недель во время очередногом коитуса мужчина еще раз решил порадовать приятелей домашники порно-роликами.

Девушка заметила, что их секс был заснят видео, однако молчала до поры, до времени. Но затем все же набралась смелости и пришла к мужчине обсудить сложившуюся ситуацию. Тот в грубой формек ответил ей, что ничего страшного не произошло. "Ну и что? Жизнь продолжается", — заявил мужчина. Он также говорил, что уже успел удалить все видеозаписи.

Дело дошло до суда, во время заседаний которого адвокат девушки рассказал - после инцидента его подопечная страдала от посттравматического стрессового расстройства и боялась выходить из дома в течение трех месяцев.
"Я постоянно плакала и не могла есть из-за тревоги", — отметила пострадавшая, добавив, что даже собиралась покончить с собой.

В конечном итоге мужчина был осужден за отправку частных интимных фотоснимков и видеозаписей - с намерением причинить вред. Кроме того, он был уволен с работы и получил запрет на общение с потерпевшей на неопределенный срок.

Напомним, ранее сообщалось о том, что мужчина-британец ослеп на один глаз из-за слишком энергичного секса.

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