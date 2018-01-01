Ученые рассказали, какие электронные сигареты опаснее всего для здоровья

Открытие совершила группа исследователей из Университета штата Северная Каролина.

Электронные сигареты dpchas.com.ua

Наполнители, имеющие ароматизаторы ванили и корицы, оказались наиболее токсичными и опасными для здоровья среди всех жидкостей, предназначенных для курильщиков , решивших перейти на вейпы и электронные сигареты.

Соответствующее сообщение было опубликовано в специализированном издании PLoS Biology.

"Мы обнаружили, что жидкости для электронных испарителей очень пестры по своему химическому составу, и что многие из них содержат вещества, гораздо более токсичные и опасные, нежели сам никотин. Мы надеемся, что наша методика изучения этих наполнителей поможет регулирующим органам сформулировать правильную политику по ограничению их оборота",— заявил Роберт Тарран, руководитель группы исследователей из Университета штата Северная Каролина в городе Чапел-Хилл (США).

Ученый вместе с коллегами создал методику, позволяющую крайне быстро и точно оценивать токсичность наполнителей для вейпов и электронных сигарет. Сначала нужно заполнить особый шаблон клетками, извлеченными из легких и соединительной ткани человека, поместить их в хранилища с питательной средой, а затем − пропустить через каждую из них пар.

В случае, если испарения от наполнителей содержат в себе токсичные вещества, то рост и деление клеток немедленно замедляется на определенную величину. Используя такую методику, ученые сравнили между собой сразу 148 ароматических жидкостей, популярных среди любителей вейпов в Америке, и назвали самые токсичные из них.

Любопытно, что абсолютно все наполнители для электронных сигарет, в том числе и не имеющие ни вкуса, ни запаха, замедляли рост клеток. По мнению ученых, данный факт свидетельствует о том, что продукты разложения веществ пропиленгликоль и глицерин являеются токсичными для человека.

Наиболее же массовую гибель клетое вызывали наполнители с запахом ванили, банана и корицы.

Напомним, ранее ученые обнаружили новую опасность, которая подстерегает заядлых курильщиков.