Ученые рассказали о том, какая диета сильнее других полезна женщинам

Группа исследователей из Бразилии пришла к интересным выводам.

Женщина и диета http://poznavatel.info

Группа бразильских ученых из Университета штата Риу-Гранди-ду-Сул (Бразилия) после длительных исследований установила диету , наиболее полезную для женского организма.

Как сообщает специализированный портал Medical Xpress, в экспериментах принимали участие 103 здоровых женщины, средний возраст которых составлял 55 лет.

Причем интересно, что климакс у участниц наступал в среднем на 5,5 года раньше срока. Кроме того, исследователи выяснили, что у женщин в периоде постменопауза, придерживавшихся средиземноморской диеты, костная и мышечная масса были гораздо больше, чем у тех, кто таковой диеты не придерживался.

К слову, средиземноморская диета предполагает поедание множества фруктов, овощей, бобовых и орехов. По мнению медиков, она уменьшает риск болезней сердца, диабета, рака и некоторых других хронических заболеваний.

Напомним, ранее гастроэнтеролог рассказала об эффективных диетах для подростков.