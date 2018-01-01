Ученые рассказали о том, какая диета сильнее других полезна женщинам

Группа исследователей из Бразилии пришла к интересным выводам.
Как сообщает специализированный портал Medical Xpress, в экспериментах принимали участие 103 здоровых женщины, средний возраст которых составлял 55 лет.
Причем интересно, что климакс у участниц наступал в среднем на 5,5 года раньше срока. Кроме того, исследователи выяснили, что у женщин в периоде постменопауза, придерживавшихся средиземноморской диеты, костная и мышечная масса были гораздо больше, чем у тех, кто таковой диеты не придерживался.
К слову, средиземноморская диета предполагает поедание множества фруктов, овощей, бобовых и орехов. По мнению медиков, она уменьшает риск болезней сердца, диабета, рака и некоторых других хронических заболеваний.
Напомним, ранее гастроэнтеролог рассказала об эффективных диетах для подростков.