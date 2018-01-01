Еврейский след и "кастрюльные" проститутки: как возникло 8 Марта и что на самом деле значат его символы

Уже в следующий четверг Украина отпразднует Международный женский день. "Главред" разобрался, кто придумал 8 марта, кто его основоположник и как вообще его празднуют.
"Главред" выяснил историю праздника и главные его традиции.
8 Марта: история
Впервые идея отпраздновать "женский день" на международном уровне возникла в начале ХХ века. В те годы промышленно развитый мир переживал период экспансии и потрясений и демографического бума, идеологии принимали радикальный характер – но именно на этом фоне родился столь "нежный" праздник. 8 Марта изначально даже назывался Международным днем солидарности женщин в борьбе за свои права.
Основоположник 8 Марта: кто придумал праздновать этот день
Самая знаменитая версия гласит, что версия, что появлением этого праздника мы обязаны нью-йоркским текстильщицам, которые именно 8 марта 1857 года провели свой "Марш пустых кастрюль". Есть и более пикантная версия: согласно ней это, были не текстильщицы, а представительницы более древней профессии, то бишь проститутки.
На территорию советских на тот момент стран его привезла Клара Цеткин. Причем, по одной из версий, Цеткин таким образом хотела связать советский праздник с историей еврейского народа.
По легенде, Есфирь – возлюбленная персидского царя Ксеркса – благодаря своим женским чарам спасла иудейский народ от истребления. Ксеркс хотел истребить всех евреев, но Есфирь убедила его не только не убивать евреев, но даже наоборот – уничтожить всех еврейских врагов, включая самих персов. В честь этого события евреи и отмечают праздник Пурим. Дата празднования у него скользящая, но в 1910 году она выпала именно на 8 марта.
Справедливости ради отметим, что однозначных доказательств была ли Клара Цеткин еврейкой – нет.
Как празднуют 8 Марта
Традиции 8 Марта в нашей стране предписывают дарить женщинам в этот день цветы и другие подарки, а также максимально не нагружать их работой. Недаром, этот праздник входит в перечень официальных выходных в Украине.
Символы 8 Марта
8 Марта отмечается весной, так что ничего удивительного, что главными его символами являются именно весенние цветы: в первую очередь это тюльпаны и мимозы. Также зачастую мужчины дарят "проверенные" розы.
Что значит тюльпан на языке цветов:
Что значит мимоза на языке цветов:
Роза означает глубокую любовь и привязанность.