Еврейский след и "кастрюльные" проститутки: как возникло 8 Марта и что на самом деле значат его символы

8 марта 2018, 08:32

"Главред" разобрался, кто придумал 8 марта, кто его основоположник и как вообще его празднуют.

В Украине уже не первый год спорят об истории главного женского праздника весны – 8 Марта: праздник, мол-де, советский, "коммунистический" и потому "пережиток прошлого", которому пора сказать "остаточне прощавай". Вот только сказать никак не получается: украинки искренне любят этот день, а их смелые казаки не рискуют нарушать традиции, оставляя в этот день своих любимых женщин без поздравлений и подарков.

"Главред" выяснил историю праздника и главные его традиции.

8 Марта: история

Впервые идея отпраздновать "женский день" на международном уровне возникла в начале ХХ века. В те годы промышленно развитый мир переживал период экспансии и потрясений и демографического бума, идеологии принимали радикальный характер – но именно на этом фоне родился столь "нежный" праздник. 8 Марта изначально даже назывался Международным днем солидарности женщин в борьбе за свои права.

Основоположник 8 Марта: кто придумал праздновать этот день

Самая знаменитая версия гласит, что версия, что появлением этого праздника мы обязаны нью-йоркским текстильщицам, которые именно 8 марта 1857 года провели свой "Марш пустых кастрюль". Есть и более пикантная версия: согласно ней это, были не текстильщицы, а представительницы более древней профессии, то бишь проститутки.

На территорию советских на тот момент стран его привезла Клара Цеткин. Причем, по одной из версий, Цеткин таким образом хотела связать советский праздник с историей еврейского народа.

По легенде, Есфирь – возлюбленная персидского царя Ксеркса – благодаря своим женским чарам спасла иудейский народ от истребления. Ксеркс хотел истребить всех евреев, но Есфирь убедила его не только не убивать евреев, но даже наоборот – уничтожить всех еврейских врагов, включая самих персов. В честь этого события евреи и отмечают праздник Пурим. Дата празднования у него скользящая, но в 1910 году она выпала именно на 8 марта.

Справедливости ради отметим, что однозначных доказательств была ли Клара Цеткин еврейкой – нет.

Как празднуют 8 Марта

Традиции 8 Марта в нашей стране предписывают дарить женщинам в этот день цветы и другие подарки, а также максимально не нагружать их работой. Недаром, этот праздник входит в перечень официальных выходных в Украине.

Символы 8 Марта

8 Марта отмечается весной, так что ничего удивительного, что главными его символами являются именно весенние цветы: в первую очередь это тюльпаны и мимозы. Также зачастую мужчины дарят "проверенные" розы.

Что значит тюльпан на языке цветов:

  • красные тюльпаны – страстную любовь, пылкость, огонь и бурю эмоций,
  • розовые тюльпаны означают счастье, радость и нежность,
  • белые тюльпаны – нежность и чистоту, а в комбинации со значением тюльпана, это значит чистую, искреннюю любовь,
  • сиреневые тюльпаны дарят в знак привязанности, душевного тепла,
  • желтые тюльпаны – цветы радости, символ счастливой улыбки любимого человека.

Что значит мимоза на языке цветов:

  • чувствительность,
  • стыдливость,
  • застенчивость.

Роза означает глубокую любовь и привязанность.

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