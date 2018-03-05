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Социологи обнародовали данные о симпатии украинцев к Саакашвили

Сегодня, 00:30

По результатам опроса, более половины граждан страны к протестам под Радой относятся негативно.

Михеил Саакашвили
Социологи утверждают, что против Саакашвили настроены 55,5% украинцев "Sputnik Грузия"
К палаточному городку под украинским парламентом, который до депортации возглавлял экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, 55,5% украинцев относятся отрицательно.

Такие данные общенационального опроса опубликовал Центр социальных и маркетинговых исследований "SOCIS" в феврале 2018 года.

По информации социологов, нейтрально к протестам относились около 25% опрошенных. Процент сторонников был незначительным.

Депортацию Саакашвили из Украины поддержали 48% респондентов. Каждый десятый собеседник склонялся к тому, что к лидеру "Руха новых сил" необходимо применить более жесткие меры воздействия, как, например, арест или суд.

опрос
Фото: socis.kiev.ua

"Привлекает внимание тот факт, что большинство населения также ожидали большей эффективности органов власти и в отношении самих акций протеста. Так, 35,2% респондентов придерживались мнения, что власть демонстрирует недостаточную решительность в отношении данных акций протеста, а 18,3% считали, что действия власти слишком мягкие", - сообщает "SOCIS".

опрос
Фото: socis.kiev.ua

Социологи отмечают, что в опросе принимали участие две тысячи человек взрослого населения со всей территории Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса.

Напомним, последний опрос социологической группы "Рейтинг" показал, что шансы лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко на предстоящих президентских выборах выше, чем у действующего президента Петра Порошенко.
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Михеил Саакашвили, социологический опрос, протесты, украинцы
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