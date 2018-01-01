Стало известно, сколько газа незаконно добыла Россия возле Крыма

Информацию озвучила глава правления компании "Черноморнефтегаз" Светлана Нижнова.

Добыча газа в Черном море 24 Канал

С начала вооруженной аннексии Крыма Россия незаконно добыла из Одесского газового месторождения более 3,5 млрд кубометров газа.

Такую информацию озвучила глава правления компании "Черноморнефтегаз" Светлана Нижнова, сообщает портал "Громадське".

"Добыча газа на Одесском месторождении продолжается, до момента аннексии там было пробурено семь скважин, затем – еще 11 скважин. Месторождения сейчас используются по полной. Нелегитимная власть Крыма пытается выкачать побольше газа оттуда", – сказала она.

По данным Нижновой, на данный момент Россией незаконно было добыто 7,2 млрд кубометров газа, из которых половина (3,5 млрд) – из Одесского газового месторождения.

"Россия с самого начала аннексии знала, что это экономическая зона Украины. Поскольку приближаются международные суды, то Россия может начать предпринимать какие-то меры", – добавила Нижнова.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Крыму Россия остановит добычу газа из-за суда с Украиной.