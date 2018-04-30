В центре Киева Мустафе Найему сломали челюсть: фото и видео

У нардепа завязалась ссора с водителем, грубо нарушившим правила дорожного движения.

Мустафу Найема избили в центре столицы Фото: Информатор

В Киеве в районе Бессарабского рынка произошел конфликт с применением физической силы, участником которой стал народный депутат от БПП Мустафа Найем

Депутат рассказал Информатору, что он ехал в центре столицы на своем автомобиле Honda Accord. Во время движения у него произошел неприятный инцидент с водителем BMW, который грубо нарушил ПДР. Найем сделала замечание нарушителю, однако получил агрессивный ответ. После словесной перепалки нардеп вызвал полицию, а его оппонент "подкрепление" в количестве двух человек, подъехавших на Mercedes Gelandewagen.

Группа неизвестных нанесла несколько ударов Найему, однако в драку вмешались прохожие, и нарушители пытались сбежать с места происшествия. Нардеп догнал своих обидчиков за зданием Arena City, однако снова получил несколько ударов и был повален на землю. Злоумышленникам удалось скрыться, но прибывший наряд патрульной полиции быстро отыскал их и доставил на место инцидента.

Найему вызвали скорую помощь, он жаловался на "травму челюсти". Очевидцы уверяют, что его госпитализировали в клинику "Феофания".

С нарушителями работают сотрудники полиции. По неофициальной информации, они являются гражданами Российской Федерации.

На своей странице в Facebook Найем прокомментировал инцидент. Он написал, что причиной конфликта стал водитель автомобиля, который подрезал его на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Крещатик.

"Если подрезают, ведут себя по-хамски и с гонором, не уступаю принципиально. В общем, преградил дорогу. Началась перепалка. Вызвал 102. Водитель и пассажир кубика поменялись местами и решили вызвать своих ребят. Приехали ребята, человека четыре-пять. Перепалка закончилась дракой. Ну, как дракой - дали в челюсть, дальше какое-то время помню смутно; догнать не получилось. Теперь в больнице, перелом челюсти и ещё чего-то", - сообщил нардеп.

Найем уверяет, что вел себя на дороге, как рядовой водитель, корочки нардепа не демонстрировал. Он заявил, что с его политической деятельностью инцидент не связан.

Фото: Facebook/Мустафа Найем

Напомним, ранее в Кременчуге неизвестные избили сторонника экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и члена его партии Олега Филипаса. Злоумышленники нанесли пострадавшему многочисленные удары, а потом скрылись в неизвестном направлении.

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