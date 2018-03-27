Найем: Представитель Госдепа США убеждала лидеров Майдана договориться с Януковичем

27 марта 2018, 15:31

После заявлений Нуланд многие "майдоновцы" решили, что США их предали, рассказал нардеп.

Мустафа Найем раскрыл новые подробности о переговорах за кулисами Майдана.

Американский дипломат и политик, официальный представитель Государственного департамента США в 2011-2013 годы Виктория Нуланд уговаривала представителей Майдана пойти на компромисс с Виктором Януковичем.

Об этом рассказал народный депутат Украины Мустафа Найем, пишет "Гордон".

Интервьюер напомнил о закрытом совещании, на котором Яценюк, Парубий, Тягнибок и Кличко – люди, которые тогда стояли на сцене Майдане. Отвечая на вопрос, говорила ли Нуланд, что нельзя идти на обострение, нужно Януковича довести до выборов, нужно подписывать с ним мировое соглашение и довольствоваться любым предложением, любой должностью в Кабмине, Найем ответил: "Я знаю об этой встрече, я знал о ней тогда. Это было 10-е число, насколько я помню. Да, Нуланд убеждала идти на договоренности. То, что она просила [занимать должности в правительстве], – это тоже правда".

Однако нардеп не смог рассказал, кто как отреагировал на такое предложение американской чиновницы. "Я не знаю, потому что не был на том совещании. Но знаю людей, которые там были и которым я доверяю на 100% (это не политики). Возможно, я скажу громкие слова, но у многих возникло ощущение предательства (со стороны Америки – ред.). Предательство не потому, что они предали нас, а потому, что у людей была более жесткая позиция. Сейчас уже я не воспринимаю это как предательство – они соблюдали свой кодекс дипломатии, свои интересы, а реальность диктовала совсем другое. Понятно, что большинство событий на Майдане происходили не в этом кабинете (там, кажется, рада Майдана была). Да, она уговаривала часть людей, которые думали, что они все решают. Оказалось, что решают не они. И слава Богу", – пояснил Найем.

При этом он признал, что Нуланд послушали. "Вспомните Майдан: ведь те люди, которые стояли на сцене, не управляли всем. И слава Богу, что сейчас ни один человек (или партия) не может выйти и сказать: "Это я сделал Майдан". Иногда, правда, Арсений Петрович Яценюк пытается, но мы тоже помним, какое отношение было к нему. Поэтому, да, Нуланд с кем-то разговаривала. Послушайте, у нас с Януковичем была подписана бумага. … Думаю, что люди, которые подписывали бумагу, не оценивали ситуацию реально, объективно и адекватно. Просто нужно понимать, что бумагу подписывали уже после смертей на Майдане", – заявил нардеп.

Читайте также "Люди боятся": ждут ли Россию майданы

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Майдан Виктория Нуланд Мустафа Найем
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
14:17
"Можно заработать себе еще две-три пенсии": кем и как подрабатывают пенсионеры в Украине
14:08
Джеки Чана в Китае на съемках накрыло глязевой лавиной: опубликованы фото
13:59
“Бесовский взгляд”. Тина Кароль показала архивное фото
13:45
Удавка на шее Путина затягивается: чем грозят Кремлю новые санкции США мнение
13:42
В Сеть выложили яркие снимки новейшего украинского артиллерийского оружия
13:32
В Киеве засекли российского актера из списка "Миротворца", опубликованы фото
13:06
Лидер юношеской сборной Украины переходит в "Динамо" - СМИ
13:02
Сборная Украины по футболу отказалась жить в гостинице "Москва"
12:32
В Украине запретили еще два популярных медицинских препарата
12:19
"Когда один скажет, а миллионы ответят". Советник Порошенко перефразировал псевдо-нацистский интернет-мем Видео
12:12
Экс-вице-премьер РФ рассказал, чем одержим Путин
11:59
Суд закрыл дело против Кернеса
11:47
Эксперт рассказал, как избежать религиозной войны в Украине из-за принятия Томоса
11:47
Фото Бледанс в постели с сыном разозлило Сеть
11:45
Ксения Собчак “изображала розового фламинго”, опубликовано фото
11:42
Кошмар на матче Лиги Европы: арбитру разбили голову бутылкой, опубликовано видео Видео
11:24
Путин заинтересован, чтобы санкции против России были жестче — политолог
11:20
Порошенко дал Евросоюзу наставление о пагубных чарах Кремля
11:05
89-й день голодовки. Сенцов на грани жизни и смерти — Климкин
11:04
Турчинов спрогнозировал, как россияне будут "давить" в районе Черного и Азовского морей
11:03
Курс доллара к рублю в России впервые за два года рухнул до 67 руб./$
10:40
На Виннитчине коп застрелил селянина — СМИ
10:29
"Укрзализныця" заявила о готовности прекратить ж/д сообщение с Россией
10:18
“Ужасный вид из ужаснейших!!!”. Светлана Лобода покрасовалась в странном наряде
10:15
"Насиловали всю ночь напролет". На Киевщине двое мужчин надругались над несовершеннолетней
10:00
В Укргидрометцентре предупредили о грозе в Киеве на выходных Видео
09:48
НБУ ощутимо снизил курс гривни: доллар снова перевалил за психологическую отметку
09:46
"Алкоголизм - не шутка". На Черниговщине боец ВСУ умер от "белой горячки"
09:46
Правозащитник обратился в Вашингтон с просьбой усмирить "куратора ЦРУ" в Украине
09:26
Задержание, голодовка, поддержка и творчество: все, что нужно знать о политзаключенном Олеге Сенцове
09:21
СБУ задержала подозреваемого в подрыве офиса венгерского культурного центра
09:19
Прикольные поздравления с Днем строителя-2018 на словах и в анимированных открытках Фото
09:10
Шутки и смерть. Мужчина убил дразнившего его из-за секса коллегу пилой-"циркуляркой"
08:43
Девушка, с которой "загулял" муж Ани Лорак организовала отповедь "хейтерам"
08:19
“Похудел на 30 килограмм”. У Сенцова впали грудная клетка и живот — адвокат
08:19
Украина превращается в страну дураков мнение
08:13
Генерал-эксперт рассказал, при каких условиях возможно нападение путинских войск на Украину
07:58
Украине грозит финансовый хаос - Bloomberg
07:42
Дело шьют. Стало известно, как продвигается расследование секс-домогательств Стивена Сигала
07:24
США объяснили цель новых санкций против России
07:12
Звездопад Персеиды: где на Киевщине лучше всего наблюдать зрелищный метеорный поток
06:59
“Эликсир молодости”. Ученые назвали самое лучшее средство от старения
06:57
"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации мнение
06:34
Солнечное затмение 11 августа-2018: что ждет каждый из знаков Зодиака и кто в зоне риска
06:13
“Голая на фоне усыхающей оливы”. В Сети раскритиковали пикантное фото Анастасии Волочковой
05:41
Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм
05:07
"Инвестиции под дулом пулемета": экс-глава Минфина назвал ключевую проблему украинской экономики
04:38
В Сеть выложили откровенную фотосессию с обнаженными моделями-"любовницами"
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять