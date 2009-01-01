Евгений Кошевой рассказал, как учился в школе

Актер вспомнил свое знакомоство с городом Кривой Рог.

Евгений Кошевой Пресс-служба

Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой рассказал о съемках шоу "Вечерний Квартал" в Одессе, первом знакомстве с "родиной" "Квартала" Кривым Рогом и о том, как учился в школе.

Этой информацией он поделился в эфире "Сніданку з 1+1".

Завтра в 21.15 на "1+1" состоится премьера концерта "Вечерний Квартал", съемки которого проходили в Одессе в июле. Евгений поделился своими впечатлениями от концерта: "У нас на концерте "Вечернего Квартала" всегда смеются от души. Ради этого мы и стараемся. В Одессе был шикарный концерт. С первых минут зрители поняли, что будет весело".

Интересно, что в студии "Сніданку" Евгений вспомнил свое первое знакомство с родным для студии "Квартал 95" городом Кривой Рог и рассказал смешной случай, с этим связанный: "Я считаю Кривой Рог своим вторым домом, хотя сам я из Луганской области. Помню первую экскурсию по этому городу. У Юзика была белая "Волга". А я приехал в белых штанах и туфлях. Говорю ему: "Юзик, а покажи мне карьер". И мы поехали на экскурсию. Помню, выхожу из белой "Волги" в белых штанах и белых туфлях, а там… оранжевая грязь, едет товарняк. Я стою весь грязный и наслаждаюсь атмосферой".

Также накануне Дня учителя Евгений вспомнил свои школьные годы и признался, что отличником не был: "У меня были и двойки, и тройки. По геометрии, например, был "тройбан", а по математике — 3-4. Если у меня стояла пятерка в четверти по этому предмету, то значит, я списал".

Напомним, Евгений Кошевой рассказал, как провел в отпуск с семьей в Черногории.