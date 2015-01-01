Канье Уэст отменил все концерты в Европе в 2017 году

Состояние здоровья рэпера не позволяет ему вернуться к гастрольной деятельности.
Об этом пишет popcornnews.ru.
Стало известно, что артист отменил гастрольный тур по Европе в поддержку альбома Saint Pablo.
Канье Уэст предполагал отправиться с концертами по Европе в начале 2017 года и выступить перед фанатами в Париже, Лондоне и ряде городов Германии, помимо прочих стран. Однако, по всей видимости, состояние здоровья рэпера не позволяет ему вернуться к гастрольной деятельности в течение ближайших нескольких месяцев.
За несколько дней до вынужденной госпитализации Канье Уэст отменил все оставшиеся до конца 2016 года концерты в рамках тура Saint Pablo в США. Сейчас рэпер находится дома, но под присмотром врачей.