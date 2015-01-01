Канье Уэст отменил все концерты в Европе в 2017 году

Состояние здоровья рэпера не позволяет ему вернуться к гастрольной деятельности.

Канье Уэст woman.ru

Нервное истощение и срыв, приведшие Канье Уэста в больницу несколько недель назад, не позволят рэперу заниматься любимым делом и в следующем, 2017 году.

Об этом пишет popcornnews.ru.

Стало известно, что артист отменил гастрольный тур по Европе в поддержку альбома Saint Pablo.

Канье Уэст предполагал отправиться с концертами по Европе в начале 2017 года и выступить перед фанатами в Париже, Лондоне и ряде городов Германии, помимо прочих стран. Однако, по всей видимости, состояние здоровья рэпера не позволяет ему вернуться к гастрольной деятельности в течение ближайших нескольких месяцев.

За несколько дней до вынужденной госпитализации Канье Уэст отменил все оставшиеся до конца 2016 года концерты в рамках тура Saint Pablo в США. Сейчас рэпер находится дома, но под присмотром врачей.

Напомним, Канье Уэст подарил Трампу книгу с обнаженкой.